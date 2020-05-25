Bayramın ikinci gününde de sokaklar boş kaldı - MUŞ

AA

Kentin farklı noktalarında uygulama yapan güvenlik güçleri, sokağa çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesinde izin verilen iş yerleri dışında her yerin kapalı olduğu kentte, cadde ve sokaklarında boş olduğu gözlendi. Güvenlik güçlerinin ekip araçlarından insanlara evde kalmaları çağrısı yaptığı kentte, vatandaşlar da genel olarak kurallara uyup sokağa çıkmamaya özen gösterdi.