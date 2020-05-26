Bayramın son gününde sessizlik hakim - SAKARYA

AA

Sakarya'da Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve bulvarlara sessizlik hakim oldu.Fırınların dışında açık iş yeri olmayan şehirde, polis ekipleri ve bekçiler ile temizlik işçileri çalışmalarını sürdürdü.Normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı, Çark Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanları, sokak hayvanlarına kaldı.