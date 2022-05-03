Bayramlaşmaya gittiği evde eski eşini öldürdü 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün saat 14.30 sırlarında Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. Bilal G., bayram nedeniyle 7 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlunu görmek için boşandığı eşi Zeynep Koyun'un birlikte yaşadığı dedesi Cavit Koyun'un evine gitti.

Bilal G. ve eski eşi Zeynep Koyun arasında, iddiaya göre çocukları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bilal G., eşi Koyun'a bıçakla saldırdı. Göğsünden aldığı 2 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Zeynep Koyun, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; Zeynep Koyun, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

POLİSE TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan Bilal G. ise bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Bilal G., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.