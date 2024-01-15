Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner'den otopark açıklaması

Belediyeden yapılan açıklamada, 2011'den önce ilçede 1490 araçlık otopark bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydıner, ilçedeki otopark sorununa kalıcı çözüm bulmak için farklı mahallelerde projeler geliştirdiklerini aktardı.

Büyükşehirlerdeki merkez ilçelerin en büyük sorunlarından birinin trafik ve otopark olduğunu aktaran Aydıner, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizden beri ilçenin otopark sorununa son vermek için projeler ürettik. Özellikle zemin altı ya da kapalı otoparklarla yollardaki trafiği rahatlattık. Otoparkla bağlantılı ilçenin ihtiyaçları ve ilçe sakinlerinin beklentileri çerçevesinde trafik ve otopark stratejisi geliştirdik. Bu strateji çerçevesinde ilçenin kritik noktalarına kurulabilecek otoparkları belirledik. Böylece ilçenin otopark sorununu büyük oranda çözdük ve trafik sıkışıklığını rahatlattık. Halen 8 binden fazla aracın park edebileceği otoparklarımız var. İlçemize önümüzdeki dönemde yeni otoparklar da kazandıracağız."

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İLÇEDEKİ OTOPARKLAR VE ARAÇ KAPASİTELERİ

Açıklamada, ilçedeki otoparklar ve araç kapasiteleri hakkında, şu bilgiler paylaşıldı:

Eski Cezaevi Konutları Zemin Altı Otoparkı 3 bin araçlık, Atatürk Parkı Zemin Altı Otoparkı 442 araçlık, Muzaffer Öztekin Parkı Zemin Altı Otoparkı 400 araçlık, Dr. Fazıl Küçük Parkı Zemin Altı Otoparkı 300 araçlık, Oğuzhan İlköğretim Okulu Zemin Altı Otoparkı 100 araçlık, Bayrampaşa Şehir Parkı Zemin Altı Otoparkı 650 araçlık, Fatih Parkı yanı açık otoparkı 500 araçlık, Altıntepsi Merkez Camii yanı zemin altı otoparkı 120 araçlık, Ulus Sokak Zemin Altı Otoparkı 120 araçlık, Terazidere Necip Uysal Spor Tesisleri Zemin Altı Otoparkı 180 araçlık, Arda Turan Spor Tesisi Zemin Altı Otoparkı 500 araçlık, Bayrampaşa Tuna Spor Kompleksi Zemin Altı Otoparkı 210 araçlık, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Zemin Altı Otoparkı 85 araçlık, Semih Erden Spor Salonu Zemin Altı Otoparkı 57 araçlık, Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi Zemin Altı Otoparkı 150 araçlık ve Yıldırım Mahallesi Baypark Hastanesi arkası zemin altı otoparkı 40 araçlık.

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*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.