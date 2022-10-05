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Bayrampaşa'da bir kişi kamyonette ölü bulundu

İstanbul Bayrampaşa'da kamyonet içinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Bayrampaşa'da bir kişi kamyonette ölü bulundu
Kamyonette cansız beden bulundu
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İHA

Bayrampaşa'da bir kişi kamyonetin içinde ölü halde bulundu. Edinilen bilgiye göre, Altıntepsi Mahallesi Kıvanç Sokak'ta park halindeki kamyonetin içinde Celal Çelik'in cansız bedeni bulundu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberin göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri Celal Çelik’in bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı.

Öte yandan savcı gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, Celal Çelik'in cansız bedeni detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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