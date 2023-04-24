Bayrampaşa'da feci kaza! Sürücünün ayağı koptu

DHA

Bayrampaşa O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu ayıran bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücünün ayağı bilek kısmından koptu. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken kopan ayağı ise ambulans ile götürüldü.

OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI DHA'nın haberine göre, kaza Bayrampaşa O-3 TEM Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü Tuncay Çil, seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ayıran bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tuncay Çil kullandığı otomobilde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.