Bayrampaşa'da iş yerinin duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kartaltepe Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda Ahmet K. (63) idaresindeki 16 TG 043 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle bir iş yerinin duvarına çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Ahmet K, itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü.
Kamyonet, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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