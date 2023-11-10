Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İstanbul Bayrampaşa'da, 0-3 TEM bağlantı yolundan karşıya geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Bayrampaşa'da, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 0-3 TEM bağlantı yolundan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin İsmetoğlu'na (37) otomobil çarptı.
SÜRÜCÜ KAÇTIFotoğraf: AA
Sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE ÖLDÜFotoğraf: DHA
AA'nın haberine göre; sağlık ekibi, İsmetoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, kamera kayıtlarından plakası tespit edilen otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.