Kimliği belirlendi

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Avcılar Merkez Mahallesi Tuloğlu Sokak numara 6’da yer alan evin bazasında öldürülmüş bulunan kadının sırrı çözüldü. Gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis, evde baza içinde yarı çürümüş bir kadın cesedi buldu.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, polis yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadının kimliği ve kim tarafından öldürüldüğü konusunda hızla araştırma başlattı.
Yapılan çalışmalarda kadının Ürdün uyruklu 26 yaşındaki Aysheh Alraie olduğu belirlendi.
9 GÜN ÖNCE YERLEŞMİŞ
Derinleşen soruşturmada olayla ilgili ayrıntılar çıkmaya başladı. Polisin elde ettiği bilgilere göre, 2 çocuk annesi genç kadın kocası A.A. ile birlikte evi 8 Ocak günü kiraladı. Kirayı bir kaç gün sonra ödeyeceklerini söyleyen Ürdünlü çift eve yerleşti.
DÜN KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞ
Polis, öldürülmüş bulunan genç kadının kocasını araştırmaya başladı. A.A.’nın 2 çocuğunu alarak Ürdün’e gittiği saptandı. Polis şüpheli olarak A.A.’şi ararken yeni bir detayla karılaştı. Genç kadının annesi ‘Damadım 2 torunuyla birlikte geldi. Ama kızım yok’ diyerek Ürdün’de konsolosluğa başvurdu. Bunun üzerine konsolosluk aracılığıyla İstanbul Emniyetinde dün genç kadınla ilgili kayıp başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.
ŞÜPHELİ KOCA
Bazı komşularının verdiği ifadelerde, 6 gün önce evde büyük bir kavga yaşandıklarını duyduklarını söyledi. Polise göre cinayetin 6 gün önce işlendiği tahmin ediliyor. Savcılık Ürdün’e kaçan A.A. hakkında yakalama kararı çıkarttı.
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