Baza ile yatak arasına sıkışan 7 aylık bebek öldü
Kırıkkale'de yatak ile baza arasına sıkışan 7 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırıkkale'nin Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Kübra K. isimli kadın, 7 aylık bebeği Y.K.'nin yatak ile bazanın arasına sıkıştığını fark etti. Bebeğini sıkıştığı yerden çıkaran anne durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
7 aylık bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.