Bazı ABD ürünlerine ek vergi getirildi

ABD menşeili bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarını artıran Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Pirinç, sert kabuklu meyveleri, alkollü içkiler, tütün ürünleri, taş kömürü, binek otomobil Ek vergi uygulanan ürünler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı gün içinde yaptığı açıklamada ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacaklarını söylemişti.

Erdoğan, şunları söylemişti: "Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemize Venüs, Vestel var. Biz bunları uygulayacağız. Ne yaptığımızı ne yapacağımızı anlasınlar. Olmayanı da üreteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp, biz dışarıya servis edeceğiz."

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ