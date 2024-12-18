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        Haberler Sağlık Bazı antimikrobiyallerin hayvanlarda kullanımına yasak getirildi | Sağlık Haberleri

        Bazı antimikrobiyallerin hayvanlarda kullanımına yasak getirildi

        Tarım ve Orman Bakanlığı, insanlarda belirli enfeksiyonların tedavisi için kullanılan antimikrobiyaller veya antimikrobiyal madde gruplarını belirleyerek, bunların hayvanlarda kullanımını yasakladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 10:18 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:18
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        Hayvanlarda kullanımına yasak getirildi
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        Bakanlığın hazırladığı "İnsanlarda Belirli Enfeksiyonların Tedavisi İçin Ayrılmış Antimikrobiyallerin veya Antimikrobiyal Gruplarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğle Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin konuya ilişkin mevzuatına uyum kapsamında düzenleme yapıldı.

        Buna göre, insanlarda belirli enfeksiyonların tedavisi için ayrılmış antimikrobiyaller veya antimikrobiyal grupları, veteriner tıbbi ürünlerde veya ilaçlı yemlerde kullanılamayacak.

        Bu maddeleri içeren ürünlerle ilgili ruhsat başvuruları da reddedilecek veya ruhsatlandırılmış olanlar iptal edilecek.

        Belirlenen antimikrobiyalleri veya antimikrobiyal gruplarını içeren beşeri tıbbi ürünlerin hayvanlarda kullanımı yasak olacak. Tebliğ, 2 ay sonra yürürlüğe girecek.

        TÜRKİYE'DE BU AKTİF MADDELERİ İÇEREN RUHSATLI VETERİNER ÜRÜNÜ YOK

        Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Avrupa Birliği üyesi ülkelere hayvansal ürün ihracında bir sorunla karşılaşmamak adına mevzuata uyum amacıyla tebliğde düzenleme yapıldı. Türkiye'de bu aktif maddeleri içeren herhangi bir ruhsatlı veteriner tıbbi ürün bulunmuyor.

        Söz konusu maddelerin bazıları beşeri tıbbi ürün olarak ruhsatlandırılmış durumda yer alıyor. Düzenlemeyle bu ürünlerin hayvanlarda kullanımı da engellenmiş olacak.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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