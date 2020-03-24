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Bazı tarımsal ürünlerin ithalatına kayıt şartı

Sarımsak, muz, çay, kırmızı biber ve kuru yemişin de aralarında bulunduğu bazı tarımsal ürünlerin ithalatından önce kayıt belgesi düzenlenecek.Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı

tarımsal ürünlerin ithalatına kayıt şartı
AA

Düzenlemeyle, belirtilen ürünlerin ithalatının kayda alınarak, ileriye yönelik gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğ kapsamına, sarımsak, badem, ceviz, muz, yeşil çay, siyah çay, diğer çaylar, mate çayı, tatlı biberler, kırmızı biber, fıstık, keten tohumu, kolza tohumları, ayçiçeği tohumu, aspir, ayçiçeği tohumunun unu, ayçiçeği tohumu yağı ve yer fıstığı gibi ürünler alındı.

Buna göre, gerçekleştirecek ithalata ilişkin bilgiler önce Bakanlık tarafından yetkilendirilen kayıt merkezlerine bildirilecek. Bu kapsamda kayıt belgesi düzenlenecek.

Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmadan kayıt belgesi veya elektronik ortamdaki kaydı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulacak.

Tam ve usulüne uygun olarak yapılan kayıt belgesi başvuruları en geç 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun, başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi veya bu yönde ciddi şüphe olması halinde söz konusu hususlar açıklığa kavuşturuluncaya kadar kayıt belgesi düzenlenmeyecek.

Kayıt belgelerinin geçerlilik süresi 45 gün olacak. Bir kayıt belgesi birden fazla beyanname için kullanılamayacak ve süresi uzatılamayacak. Kayıt belgesi üçüncü kişilere devredilemeyecek.

Tebliğ kapsamındaki eşyanın niteliği, menşei, değeri ve benzeri özellikleri ile ithalatının kayda alınmasına ilişkin belirlenen diğer iş ve işlemler hususunda Tarım İzleme Komitesi, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne tavsiye ve önerilerde bulunacak.

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