Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip 5. dakikada Emrah Başsan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Başakşehir'de Epureanu 18. dakikada kırmız kart gördü. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. 58. dakikada Chadli penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. Başakşehir 84. dakikada Gulbrandsen'in golüyle maçta 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve kritik maçta kazanan İstanbul ekibi oldu.

Bu galibiyetle Başakşehir puanını 40'a yükseltti ve 15. sıraya tırmandı. Haftayı 37 puanla tamamlayan Erzurumspor ise 19. sırada kaldı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Obertan (Dk. 63 Oltan Karakullukçu),Omolo (Dk. 63 Rahman Buğra Çağıran),Emrah Başsan, Cenk Ahmet Alkılıç, Ricardo Gomes

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Bolingoli (Dk. 73 Deniz Türüç),Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan (Dk. 84 Uğur Uçar),Aleksic (Dk. 46 Gulbrandsen-Dk. 90 Crivelli),Chadli (Dk. 73 Mehmet Topal)

Goller: Dk. 5 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk. 58 Chadli (Penaltıdan),Dk. 84 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 18 Epureanu (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 37 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 81 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk. 81 Deniz Türüç, Dk. 87 Volkan Babacan, Dk. 90+4 Crivelli (Medipol Başakşehir)