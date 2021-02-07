Süper Lig'in 24. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti.
Ev sahibi, 28. dakikadaki penaltıda Aatif'in golüyle öne geçerken 34. dakikada Ackah'ın önce faul, sonra yaşadığı gerilimden dolayı gördüğü üst üste sarı kartlarla 10 kişi kaldı.
Konuk ekip 72'de İlhan Parlak'la eşitliği yakalarken maç 1-1 noktalandı.
Erzurumspor, puanını 22, Kayserispor 24 yaptı.
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Satman
BB ERZURUMSPOR: Jakub Szumski - Bohdan Butko, Manuel da Costa, Teikeu, Leo Schwechlen, Johanna Omolo (Dk. 78. Rahman Buğra),Ackah, Cenk Ahmet (Dk. 78 Osman Çelik),Aatif Chahechouhe (Dk 70. Emrah Başsan),Novikovas (Dk. 46 Petrus Boumal),El Kabir (Dk. 23 Ricardo Gomes)
HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar - Nehuen Mario Paz, Uğur Demirok, Zoran Kvrzic (Dk. 66 Melih Okutan),Aziz Eraltay (Dk. 73 Yasir Subaşı),Justin Lennon (Dk. 46 Ramazan Civelek),Kevin Luckassen, Besard Sabovic (Dk. 66 Nurettin Korkmaz),Karlo Muhar (Dk. 46 İlhan Parlak),Gustavo Campanharo, Daniel Avramovski
SARI KART: Manuel da Costa (BB Erzurumspor) - Aziz Eraltay (HES Kablo Kayserispor)
KIRMIZI KART: Dk. 34. Ackah (BB Erzurumspor)
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