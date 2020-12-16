MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Cenk Ahmet’in ortasında topla buluşan Emrah Başsan uygun durumda sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

20. dakikada Hamroun’un pasında ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

23. ceza sahası önünde topla buluşan Sadiku’nun sert şutunda top kale direğine çarparak auta çıktı.

24. dakikada kazanılan faul atışını çabuk kullanan Esenler Erokspor’da Mert’in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Muammer sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

29. dakikada BB Erzurumspor atağında sağ kanatta topla buluşan Sadiku korner çizgisine inerek yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Hamroun sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

65. dakikada Sissoko ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Osman kafayla topu kaleye gönderdi. Kaleci Yaren İzzet’in müdahalesine rağmen top direğin dibinden ağlarla buluştu. 4-1

76. dakikada BB Erzurumspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Oltan’ın kafayla indirdiği top Rashad’ın önüne düştü. Rashad uygun durumda olan Ömer Şişmanoğlu’nu gördü. Ömer Şişmanoğlu sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 5-1