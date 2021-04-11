Süper Lig'de 34. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son haftaların çıkış içindeki iki takımının mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ve ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan B.B. Erzurumspo, kozlarını paylaşıyor. İşte merakla araştırılan B.B. Erzurumspor BeşiktaşBeşiktaş maçı ile ilgili ayrıntılar...

B.B. ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

B.B. Erzurumspor Beşiktaş maçı 11 Nisan Pazar günü saat 19.00’da oynanacak maç BeIN Sports HD kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İLK İLK 11'LER

Erzurumspor: Szumski, Leo, Hasan, Da Costa, Butko, Omolo, Petus, Aatıf, Cenk, Emrah, El Kabir

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan, Larin, Cenk