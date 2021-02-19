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BB Erzurumspor'da hedef ilke imza atmak

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde son 6 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hatayspor karşısında da yenilmezse 2. sezonunu yaşadığı Süper Lig'de ilk kez 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayacak

BB Erzurumspor'da hedef ilke imza atmak

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçı kazanarak bir ilke imza atmayı hedefliyor.

Süper Lig'de yaptığı son 6 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik alan, puanını 25'e çıkararak düşme hattının bir basamak üzerine, 17'nci sıraya yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, çıkışını Atakaş Hatayspor karşısında da sürdürmek istiyor.

İlk kez 2018-2019'da mücadele ettiği Süper Lig'de söz konusu sezonun 8 ile 13. haftaları arasında 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Erzurum ekibi, bu sezon da 19 ile 25. haftalar arasında aynı seriyi yaptı.

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çıkışa geçen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atakaş Hatayspor mücadelesinde yenilmediği takdirde 2. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de ilk kez 7 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamış olacak.

BASIN SÖZCÜSÜ DAL: "TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

Kulüp basın sözcüsü Ahmet Dal, AA muhabirine, Hatayspor ile geride kalan yıllarda TFF 1. Lig'de mücadele ettiklerini anımsattı.

Atakaş Hatayspor'un Süper Lig'e çıkmak için önemli işler yaptığını belirten Dal, "Hatayspor, geçtiğimiz sezon 1. Lig'de mücadele ettiğimiz ve gerçekten bizi güzel ağırlayan bir takım. Daha önceki sezonlarda Süper Lig'in kapısından dönen bir Hatayspor vardı. O istikrarlı yürüyüşlerini sürdürüp Süper Lig'e çıktılar ve alkışlanacak bir performans sergiliyorlar." diye konuştu.

Dal, pazar günü güzel bir maç oynayacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hatayspor, bu hafta bizim konuğumuz olacak. Sezonun ilk yarısında pandemiden çok etkilenmişlerdi ve bizimle olan maç ertelenmişti. Daha sonra oynadığımızda çok iyi gitmediğimiz bir dönemde mağlup olmuştuk. Şimdi 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldığımız 6 haftalık bir periyot var. Bu yüzden güzel bir maç olacak."

Taraftarın desteğini her zaman hissettiklerini dile getiren Dal, "Taraftarımız bize her zamankinden daha fazla destek veriyor. Biz onları gerçekten çok özledik. Bu karşılaşmaya Erzurumspor camiasına yakışır şekilde çıkacağız ve maçımızı oynayacağız. Hocamız zaten gerekli bütün çalışmalarını, maçla ilgili analizlerini yapıyor. İnşallah pazar günü maçtan güzel bir sonuçla ayrılıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dal, sezonun oldukça zorlu geçtiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hocamız geldiğinde takımın ligde kalması için şu kadar puana ihtiyacı var diye bir hedef koymuştu. Bu sezon gerçekten zor bir süreç oldu. Hocamızın belirlediği hedefe en kısa sürede ulaşırsak rahatlayacağız. Ne kadar kısa sürede ligde kalmayı garantilersek bizim için o kadar iyi olacak."

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