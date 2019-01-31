Mavi-Beyazlı kulüp, ligin ikinci yarısında yaptığı 6 transferle bugün 2.5'er yıllığına imza attı. Kulüp binasında düzenlenen törene BB Erzrumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı. Aarhus GF 'den Pierre Kanstrup, Sarsborg 08'den Rashad Muhammed, Elazığspor'dan Serkan Kurtuluş, Kasımpaşa'dan Samuel Emem Eduok, FK Bodo Glimt'den Kristian Fardal Opseth ve Levski Sofia'dan Gabriel Obertan ile 2.5'er yıllık sözleşme imzaladı.
Erzurumspor'a toplam 7.5 milyon Euro'ya mal olan yeni transferlerin takımın gücüne güç katacağını söyleyen Başkan Hüseyin Üneş, "Birçok doğru transferler yaptık. Takımımıza çok ciddi anlamda katılar sağlayacaklar. Bunu hep beraber göreceğiz. Bunun için inanın ki geri kalan 25 gün içerisinde gece-gündüz demeden birçok futbolcuyu değerlendirdik, görüşme yaptık. Hem kendi kişisel özel durumlarından hem ekonomik maliyetinden hem bizim kafamıza yatmamasından dolayı birçok şeyi gözden geçirdikten sonra karar vermeye çalıştık. Süreç çok kısıtlı ve adeta zamanla yarıştık. Yeni transferlerle olumlu tepkiler alıyoruz" diye konuştu
AUREMİR'İ AİLEVİ SEBEPLERDEN DOLAYI KOLAYLIK SAĞLANDI
Öte yandan yapılan 6 transferin yanında Auremir Dos Santos ile yollarını ayırdı Mavi-beyazlı ekip, sezon başında Sivasspor'dan transfer ettiği Auremir ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Auremir, ailevi nedenler dolayısıyla ayrılma talebinin kulüp yönetimi tarafından olumlu karşılanması üzerine öğlen saatlerinde kulüp binasına geldi.
Kulüp yetkilileriyle yaptığı görüşme sonucunda alacaklarının büyük bir bölümünden vazgeçtiği belirtilen Auremir, takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra buradan ayrıldı.
Brezilyalı sağ bek, bu sezon forma giydiği maçlarda takımı adına bir gol katkısı yaptı.
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