BB Erzurumspor'da Sissoko şoku

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz İbrahim Sissoko kulübümüzle olan sözleşmesini 28.12.2020 tarihinde tek taraflı olarak feshetmiştir. Kulübümüz tarafından ilgili fesihin haksızlığının tespiti adına gerekli yasal işlemler ivedilikle başlatılacaktır."