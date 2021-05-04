Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, ligin 39. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelenin 14. dakikasında 3-0 geri düşen Erzurum ekibi maçın geri kalanında rakip filelere 1 gol göndererek müsabakayı 3-1’lik skorla tamamladı.

Bu mağlubiyetle birlikte Dadaşlar 37 puanla 18. sırada kalırken umutlarını ise oynayacağı son 2 maça bıraktı. Ligin 42. haftasını BAY geçecek olan mavi-beyazlı ekip 40. haftada oynayacakları Kasımpaşa ve 41. haftada oynayacakları Alanyaspor maçlarından 3’er puan çıkartıp 43 puanla ligde kalma mücadelesi verecek.

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