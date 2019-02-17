Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hakan Keleş yönetimindeki Demir Grup Sivasspor'u evinde 4-2 mağlup etti. Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller Scuk (P), Opset, Eduok ve Obertan'dan gelirken Sivasspor'un gollerini ise Rybalka ve Hakan Arslan kaydetti. Erzurumspor bu galibiyetle birlikte puanını 21'e yükseltti ve 16. sıradaki Ankaragücü, 15. sıradaki Fenerbahçe ve 14. sıradaki Bursaspor'la arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Sivasspor ise 22. haftayı 31 puanla kapadı.

Ev sahibi ekip maça hızlı başladı: Sağ kanattan Obertan'ın kullandığı köşe vuruşunda topu kontrol etmek isteyen Lokman rakibinin hamlesiyle yerde kaldı. VAR uyarısının ardından hakem pozisyonu inceleyen Bülent Yıldırım beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Scuk, hata yapmadı ve skoru 1-0'a getirdi.

VAR GOLÜ GETİRDİ

Sivasspor, 12. dakikada golü buldu: Douglas'ın sağdan ortasında ön direkte Hakan'ın kafa vuruşunda Sehic gole izin vermedi. Ondan seken topu Rybalka ağlara gönderdi ama öncesinde kakan bir ofsayt bayrağı var. Bir süre bekleyen Bülent Yıldırım, VAR incelemesinin ardından golü verdi ve skor 1-1'e geldi.



Ev sahibi ekip 29. dakikada yeniden öne geçti: Sol kanattan hareketlenen Schwchlen, ceza sahası çizgisi üzerindeki Opseth'e aktardı pasını. Onun yerden vuruşunda top altıpas çizgisi üzerindeki Eduok'un önünde kaldı ve Eduok müsait durumda yaptığı vuruşla ağları buldu.

Maçın ilk yarısı, BB Erzurumspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle noktalandı.

Sivasspor 56. dakikada yeniden skoru eşitledi: Sağ çaprazda topla buluşan Kone, penaltı noktasının üzerindeki Hakan Arslan'ı düşündü. Hakan, havadan gelen topun gelişine ayağının içiyle muhteşem bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

ERZURUMSPOR CEVAP VERDİ!

Mücadelede 60. dakika oynanırken Erzurumspor yeniden öne geçti: Douglas, ceza sahası çizgisi önünde topu uzaklaştırmak isterken araya giren Obertan, ceza sahası içi sol çaprazdan sert bir vuruş yaptı. Tolgahan gole izin vermedi ama ondan seken topu tamamlayan Eduok, ev sahibi ekibi bir kez daha öne geçirdi.

OBERTAN TAKIMINI RAHATLATTI: 4-2

72. dakikada ani gelişen BB Erzurumspor atağında İbrahim, ceza sahası içindeki Obertan'a aktardı pasını. Obertan da topu kontrol ettikten sonra yerden sert bir vuruş yaparak ağları buldu.

ev sahibi, sahadan bu skorla galip ayrıldı ve kritik bir üç puanın sahibi oldu. Öte yandan Erzurumspor 8 maçlık hasretini sonlandırdı.