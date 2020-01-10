TFF. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Eskişehirspor’dan sözleşmesini feshederek ayrılan 1991 doğumlu Fildişi Sahilli uyruklu oyuncu İbrahim Sissoko ile kadrosunu güçlendirdi. 29 yaşındaki futbolcu 10 numara, sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.
Sissoko, Erzurum ekibinin Antalya kampına da katıldı.
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