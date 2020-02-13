BBC'den İngiliz futbolunda ırkçılık belgeseli: 'Maymun, siyah eşek diye bağırdılar'

BBC

BBC'nin yarın yayımlanacak "Shame in the Game" (Oyundaki Utanç) adlı belgeselinde farklı etnik gruplara mensup futbolcular ülkede maruz kaldıkları ırkçı saldırıları anlattı.

İngiltere Ulusal Ligi'nde mücadele eden Dover Athletic kulübünün forvetlerinden Inih Effiong, "Bana 'maymun, siyah eşek' diye bağırıyorlardı" derken, Boreham Wood'un kalecisi Nathan Ashmore, futbol kariyeri boyunca ırkçılığa maruz kaldığını belirterek "Bu saldırılar yüzünden boşluğa düştüm, psikiyatri seanslarına başladım" diye konuştu.

Ashmore bir keresinde kendisi için "Bu siyah çocuğun oynamasına neden izin veriliyor ki. Şuna bak maymun gibi" dendiğine tanık olduğunu anlattı.

Bengal Sporting kulübünün Bangladeş kökenli menajeri Imrul Gazi de, "Birisinin size köri gibi kokuyorsun. Maymuna benziyorsun. Ülkene dön' demesinin ne demek olduğunu anlayamazsınız" diye konuştu.

Sistematik ırkçılık

İngiltere Premier Lig'den alt liglere İngiliz futbolunda ırkçılığın ele alındığı programda futbolcular ve yöneticiler, düzenleyici kurumların sorunun çözümü için yeterince önlem alamadığını ve "sistematik ırkçılıkla" mücadele için cezaların ağırlaştırılması gerektiğini söyledi.

Imrul Gazi, bu kurumlarda azınlıkların daha fazla temsil edilememesi halinde hiçbir şeyin değişmeyeceğini savunarak "Beyaz orta sınıftan birinin bizim yaşadıklarımızı anlaması imkansız" dedi.

Inih Effiong ise programda geçen Eylül'de Hartlepool United karşılaşması sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Maçı siyah bir hakem yönetseydi, sahadan herkesi gönderirdi. Beyaz hakemler bizi anlamıyor. Penaltı atışını gole çevirdikten sonra Hartlepool taraftarlarının bulunduğu tribüne gittim. 'Şimdi ne diyorsunuz. Sizi dinliyorum' anlamında ellerimi kulaklarıma götürdüm. Hakem bunun için bana sarı kart gösterdi. Federasyon da kararı onayladı.

"Seyirciler ırkçı tezahürat ve maymun jestleri yaparak bana hamburger fırlattı. Hakem ırkçı sloganların kabul edilemez olduğunu ama rakip seyircilerin önünde sevinerek onları tahrik ettiğimi söyledi. Yani kutlama yaptığım için ırkçı saldırıları hak ettiğimi demeye getirdi."

Federasyon maçtan sonra Hartlepool'u ırkçı tezahürat nedeniyle 7.500 sterlin cezaya çarptırdı. Effiong, cezanın çok hafif kaldığını savunarak federasyonun kendisini yalnız bıraktığını söyledi.

Nefret suçları bir önceki sezona göre yüzde 66 arttı

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın 2019 verileri, futbolda ırkçılığın giderek büyüyen bir soruna dönüştüğüne işaret ediyor.

Bu verilere göre 2018-2019 sezonunda profesyonel futbol karşılaşmalarındaki nefret suçları bir önceki sezona göre yüzde 66 artış gösterdi.

Bakanlığa göre son iki sezonda kayıtlara geçen 321 suçtan 230'u ırkçılıkla bağlantılı.