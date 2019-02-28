BBC'den Netflix'e rakip geliyor: 'İngiliz dizilerinin en büyük platformu olacak'

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İngiltere'nin iki büyük yayın kuruluşu BBC ve ITV, Amerikan online yayın ağı Netflix'e rakip olması amacıyla BritBox adında yeni bir platform kuruyor.
Luther ve Sherlock gibi dizileri dünya çapında tanınıp sevilen BBC ile The Crown ve Vanity Fair gibi dizilerin yapımıcı olan ITV, hem kendi yapımlarının hem de ortak yapımlarının yer alacağı bir dizi yayın platformu kuruyor.
İki kurum yaptıkları ortak basın açıklamasında, kuracakları platformun son aşamasına geldiklerini ve rekabet kurumundan onay almaları gerektiğini belirtti.
Project Kangaroo olarak bilinen benzer bir proje dokuz yıl önce rekabet kurumundan onay alamamıştı, ancak yetkililer o zamandan bu yana yayın dünyasının çok değiştiğini söylüyor ve bu sefer onay alabileceklerini düşünüyor.
2019'un ikinci yarısında İngiltere'de açılması planlanan platformun, Amerikalı rakipleri Netlflix ve Amazon ile benzer fiyatlara sahip olması bekleniyor. Basında çıkan bazı haberlere göre aylık 5 sterlin bir ücretinin olması planlanmakta.
ITV'nin başında bulunan Carolyn McCall, platformun "İngiliz yaratıcılığının en iyisine" ev sahipliği yapacağını söyledi.
Kuzey Amerika'da faaliyette olan platformun diğer ülkelerde de yayına girip girmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.
İki kurumun Kuzey Amerika'da halihazırda BritBox kapsamında 500 bin abonesi bulunuyor.
BBC Genel Müdürü Tony Hall, araştırmalara göre İngiltere'de izleyicilerin abone oldukları yayın servislerinin yanı sıra İngiliz dizilerinin olduğu bir platforma üye olma arzusu içinde olduklarını söyledi.
ITV CEO'su McCall, internet kullanan evlerin yüzde 43'ünün BritBox'la ilgilendiğini, Netflix kullanan evlerde bu oranın yüzde 50'ye çıktığını, o yüzden bir fırsat olduğunu atkarıyor.
ITV, bu proje için bu yıl 25 milyon sterlin, seneye 40 milyon sterlin harcayacak.
BBC'nin ise ne kadar harcayacağı açıklanmadı.
İki kanalın da halihazırda elinde bulunan ve belirli bir süre yayınların izlenmesini sağlayan kendi platformları BBC iPlayer ve ITV Hub'ın yayınlarına devam edeceği aktarıldı.
İki kanalın da Netflix ile önceden yaptıkları anlaşmaların devam edeceği vurgulandı.
İngiliz gazetesi Guardian'dan yazar Mark Lawson ise bu platformun başarılı olmayacağı görüşünde.
Lawson, iki kanalın da çoğu başarılı dizisini dışarıdan yapımcı şirketlere yaptırdığını, bu şirketlerin dizileri BritBox yerine Netflix'e satmak isteyebileceğini söylüyor.
Lawson, BBC'nin gelirini televizyon izleyicisi evlerden alınan ruhsatlardan sağladığını vurgulayarak bu gelir miktarıyla BritBox için dizi yapmakta sıkıntı çekebileceğini vurguluyor.
O yüzden yazara göre bu 'patlamak için yaratılmış bir proje.'
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