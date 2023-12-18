BBC eleştirmenlerine göre 2023'ün en iyi filmleri

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4. HOW TI BLOW UP A PIPLINE Bir grup çevre aktivisti, yaşadıkları bölgeyi kirleterek zarar veren devasa boru hattı şirketine karşı imkansıza yakın, cesurca ve ses getirecek bir eylem planlarlar. Amaçları, petrol endüstrisinin sebep olduğu tahribatı kamuoyunda tartışmaya açmaktır. Fakat zamana karşı bu yarışta büyük ve ciddi engellerle karşılaşırlar. Ana fikrini ve ilhamını Andreas Malm’ın “Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır – Yanmakta Olan Bir Dünyada Mücadele Etmeyi Öğrenmek” adlı kitabından alan film, oyuncu kadrosu ve dinamik kurgusuyla dikkat çekiyor.

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5. PAST LIVES Başka Bir Hayatta, farklı yollara savrulan iki çocukluk arkadaşının hikayesini konu ediyor. Nora ve Hai Sung, birbirlerine derinden bağlı olan iki çocukluk arkadaşıdır. Ancak Nora’nın ailesinin Kore’den Kanada’ya göç etmesiyle Nora ve Hae birbirlerinden kopmak zorunda kalır. Birbirlerinden habersiz geçen yirmi yılın ardından kader onları New York’ta yeniden bir araya getirir. Birlikte geçirdikleri bir hafta boyunca aşkları ve geçmişleriyle yüzleşirler.