BBG yarışmasının birincisi olarak o dönem 100 bin TL kazanan Melih Değirmenci yeni bir sektöre atıldı. Değirmenci, memleketi İzmir'de bir ajans kurdu. Haberi sosyal medya üzerinden duyuran Değirmenci şu ifadeleri kullandı:

İzmir'de fark yaratmak üzere bir yola çıktık. Her biri tecrübeli ve konservatuar mezunu, devlet sanatçısı hocalarımız ile, iyi oyuncular yetiştirmek, sektöre yeni yüzler kazandırmak hedefindeyiz... Arkamızdan bakanlara söyleyecek sözümüz yok... Gösterecek yolumuz var... Bu yolda en büyük desteği de çözüm ortaklarımız, partnerlerimiz ve hocalarımızdan alıyoruz... Biz harika bir ekip olduk, çok büyük bombalar ile geliyoruz...

1981 İzmir doğumlu Melih Değirmenci, yarışmanın ardından birkaç dizide oynadı. Bir sinema filminde rol aldı. Hatta albüm bile yapmıştı.