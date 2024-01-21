BBG Tarık artık pastaneci
Türk televizyonlarına damgasını vuran 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasıyla büyük bir şöhret yakalayan BBG Tarık'ın artık gözlerden uzak bir hayatı var
AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com
2000'li yılların ilk dönemlerinde Türk televizyonlarında adeta reality show çılgınlığı yaşanıyordu. Televizyon kanallarının reyting pastasından büyük bir dilim almaları için 'olmazsa olmaz'dı. Onlardan biri de BBG, yani 'Biri Bizi Gözetliyor'du.
15 yarışmacı, 7 gün 24 saat kameralarla izlenen bir evin içinde 100 bin TL'lik ödülün sahibi olmak için yarışıyordu. Eleme geceleri, Türkiye'de adeta hayat duruyordu. 100 gün süren yarışmada 02 Melih şampiyon oldu. 03 Tarık, BBG evinde gitarı ve 'Of Deli Gönül' şarkısıyla müzisyen kimliğiyle ön plana çıktı.
O dönem büyük bir şöhret yakalayan Tarık Ata Şimşek'in şimdilerde bambaşka bir hayatı var. Yarışma sonrası albüm de çıkaran müzisyenle geçmişi ve bugünleri yâd ettik.
Mersin doğumlu olan Tarık Ata Şimşek, yarışmaya katılma hikâyesini şöyle anlattı: Müzik sektörünün kalbi İstanbul'da attığı için buraya geldim. Beste yaparken çeşitli mekânlarda ve organizasyonlarda sahne alıyordum. Albüm görüşmeleri yapıyordum. O dönemlerde tesadüfen bir arkadaşımın evine gittim bana BBG'den bahsetti.
Yarışmaya katılmam için beni teşvik etti. İlk söylediğinde başvuruda bulunmak istemedim ama ikinci kez ısrar edince internet üzerinden başvurdum ve elemeleri geçerek eve girdim.
"ÇOK ÜNLÜ OLACAKSINIZ" DEDİLER
BBG Tarık; "Yarışmaya girmeden önce 'çok ünlü olacaksınız' demişlerdi ama bana abartı gelmişti biraz açıkçası. Yarışmanın ortalarına gelince bunu hissetmeye başladım. Çünkü format gereği taksicilik yaparak dışarı çıkınca insanların tepkilerini gördüm. Ünlü olduğumu ve bir şeylerin değiştiğini farkettim" dedi.
Evden çıktıktan sonra karşılaştığı şöhretten bahseden Tarık Ata Şimşek; "O dönemler internet bugünkü gibi yaygın değildi ve sosyal medya da yoktu. Televizyonlar haliyle bugünlerden çok daha güçlüydü. Çok yoğun bir ilgi vardı. Sokakta rahat yürüyemezdik. Bu herkesin hoşlanabileceği durum değildi. Çok ego sahibi olman lazımdı, bundan hoşlanmak için. Ben öyle bir insan değildim, çok rahatsız oldum. Yarışmadan sonra iki - üç yıl böyle geçti" diye konuştu.
BBG evinden Melih, Murat, Esra ve Sinan ile hâlâ görüştüğünü söyleyen 52 yaşındaki Şimşek, "Bugün böyle bir yarışmadan teklif gelse kabul etmem. Popüler olmak gibi bir derdim yok. Daha sade bir hayat sürüyorum" dedi.
ALBÜMÜ 1 MİLYON 200 BİN SATTI
Yarışmadan sonra 'Of Deli Gönül' albümüyle şöhretini pekiştiren müzisyen, albümünün 1 milyon 200 bin satış rakamına ulaştını söyledi. Tarık Ata Şimşek; "Çok büyük bir ticari başarı oldu. Şarkılarımdam hâlâ telif hakkı alıyorum. Aradan 22 yıl geçmiş bugün bile radyolarda çalıyor şarkılarım" ifadelerini kullandı.
BBG Tarık; "BBG'den sonra kazanamayacağım kadar çok para kazandım. Çok konser veriyordum ancak albümden istediğim geliri elde edemedim. Yapımcılar çok canımı sıktı açıkçası. Hak ettiğimi alamadım. Müzik sektörünün çökmesinin en büyük nedenlerinden biri de bu yapımcıların aldıkları 'ah'lardır" şeklinde sözlerini sürdürdü.
Müzisyen, ayrıca şöhretinin azaldıkça mutluluğunun arttığını ifade ederek; "Şöhret para kazanman için itici bir güç oluyor. Kendine yetecek kadar paran varsa şöhret çok da gerekli bir şey değil. Çünkü insanın hayatını kısıtlıyor" diye konuştu.
BBG Tarık; "Bu tür yarışmalara çok fazla insan katılıyor ama birçoğu unutulup gidiyor. Sebebini sizce ne?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Zaten mekanizma bunu istiyor. Birilerinin öğütülüp sonra yeniden başka birileri üzerinden para kazanılmak arzulanıyor. Bizden sonra, BBG'nin ikincisi hemen çekilmeye başlandı. Yarışmanın ikincisini öne çıkarmak için birincisinin etkisinin piyasadan silinmesi gerekiyordu. Yarışmaya katıldığım için pişman olmadım ama açıkçası şöhret hoşuma giden bir his bırakmadı.
2006'da İngilizce öğretmeni Nilgün Şimşek ile evlenen şarkıcının Emir ve Derin adında ikiz çocukları dünyaya gelmiş.
10 yıldır sahnelerden uzak olduğunu belirten şarkıcı; "Geçtiğimiz yıl Bodrum Kalesi'nde depremzedeler için bir yardım konseri oldu. Orada sahne aldım. Son olarak üç yıl önce single çıkardım. Artık kendimce müzik adına üretimlerde bulunuyorum ama stüdyoya girmiyorum" şeklinde konuştu.
BODRUM'DA PASTANECİ OLDU
Pandemiden sonra Bodrum - İstanbul arasında mekik dokuyan müzisyen, Bodrum'da esnaflığa soyunmuş ve Ortakent Yahşi semtinde bir pastane açmış: Hayatımızın bir kısmı Bodrum'da geçiyor. Çocukların okulları İstanbul'da. Pandemi döneminde boş durmak istemedik. İnsanın vaktini pozitif olarak geçirmesi için bir şeylerle uğraşması gerekiyor. Pastanecilik bana çok iyi geldi, çünkü sosyal bir iş... Suadiye - Bodrum arasında bir hayatımız var.