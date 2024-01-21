BBG Tarık artık pastaneci

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Evden çıktıktan sonra karşılaştığı şöhretten bahseden Tarık Ata Şimşek; "O dönemler internet bugünkü gibi yaygın değildi ve sosyal medya da yoktu. Televizyonlar haliyle bugünlerden çok daha güçlüydü. Çok yoğun bir ilgi vardı. Sokakta rahat yürüyemezdik. Bu herkesin hoşlanabileceği durum değildi. Çok ego sahibi olman lazımdı, bundan hoşlanmak için. Ben öyle bir insan değildim, çok rahatsız oldum. Yarışmadan sonra iki - üç yıl böyle geçti" diye konuştu.