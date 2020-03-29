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Partiden yapılan açıklamaya göre, Destici ile il başkanları arasındaki telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ele alındı.

Görüşmelerde, koronavirüse yönelik alınan kararlara harfiyen uyulması gerektiğini belirten Destici, "Bu süreçte parti ve Ocak teşkilat mensuplarımız başta yaşlılarımız olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ve ailelere süratle yardımcı olunması hususunda öncülük etmelidir." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda vatandaşlardan gelen ihtiyaç taleplerinin öncelikle devlet yetkilileri ve partinin koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturduğu kurula iletilmesini bildiren Destici, partililerden bazı medya organlarında yer alan provokatif girişimlere itibar edilmemesini istedi.