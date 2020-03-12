AA

BBP Genel Başkanı Destici'den İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı mesajı:



- "İstiklal Marşı'mız, devletimizle sonsuza dek var olacak ve Türk milleti, milletimizin mümtaz, vakur, mütevazı, cesur, ahlak abidesi evladı Mehmet Akif'i sonsuza dek yad edecek"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İstiklal Marşı'mız, devletimizle sonsuza dek var olacak ve Türk milleti, milletimizin mümtaz, vakur, mütevazı, cesur, ahlak abidesi evladı Mehmet Akif'i sonsuza dek yad edecek." ifadelerini kullandı.

Destici, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Mehmet Akif Ersoy'un örnek şahsiyetinin, eserlerinin ve İstiklal Marşı'nın edebi değerinin de daima hatırlanması gerektiğini belirtti.

Ersoy'un İstiklal Marşı şairi olmasının yanında, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan, Cumhuriyeti kuran Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi, Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biri olduğuna işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Şahsiyetiyle, ahlakıyla, vatanına, milletine ve değerlerine bağlılığıyla, Mehmet Akif'i, milletimizle her zaman, yüz yıl ötesine ışık tutan bir şahsiyet abidesi olarak gördük, görmeye de devam edeceğiz. İstiklal Marşı'yla kurulan devletimizin evlatları, yaşadıkları sürece, yurdumuza alçakları uğratmamak için canlarını feda etmekte tereddüt etmeyecekler. Mehmet Akif, İstiklal Marşı'mızı Safahat'ına koymamıştır çünkü ona göre İstiklal Marşı artık Akif'in değil, Türk milletinindir. Biz de Mehmet Akif'i, diğer edebi şahsiyetlerin yanına koymayız çünkü İstiklal Marşı ile Mehmet Akif, Türk milletinin şairidir. İstiklal Marşı'mız, devletimizle sonsuza dek var olacak ve Türk milleti, milletimizin mümtaz, vakur, mütevazı, cesur, ahlak abidesi evladı Mehmet Akif'i sonsuza dek yad edecek. Mehmet Akif ile Kurtuluş Savaşı'mızı kazanan, Cumhuriyet'imizi kuran şehitlerimiz, gazilerimizi tekrar sevgiyle, saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."