BBP Genel Başkanı Destici'den ramazan mesajı:

AA

Destici yaptığı yazılı açıklamada ramazan ayının bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının gölgesinde idrak edileceğini belirtti.

Ramazan ayında herkese sorumluluk düştüğünü kaydeden Destici, "Ramazan ayını idrak ettiğimiz bugünlerde, mensup olduğumuz dinin ibadetlerinden ibaret olmadığını, devletimizin pandemiye dair koyduğu tüm kurallara uymak ve zor durumda olan insanlara yakın çevremizden başlamak üzere yardım etmekle sorumlu olduğumuzu unutmamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu yılki ramazanda herkesin alışkanlıkları, konforu, istikbal kaygısı ve diğer insanlara karşı sorumluluk noktasında imtihan vereceğini aktaran Destici, mesajında şunları kaydetti:

"Milletçe, bugün yaşadığımız tüm zorlukları mümkün olan en kısa bir sürede atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Hayatlarını, evlatlarını, ailelerini hiçe sayarak bu zor günleri atlatmamız için savaş veren sağlık çalışanlarımız ve bu şartlarda dahi vatan savunması için görev yapan kahraman güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere ramazan ayının ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini dilerim."