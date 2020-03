AA

BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi - ANKARA



BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi:- "Sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere sınırlarımızı açarak, bu noktada bugüne kadar hiçbir külfete ortak olmayan ama bu husustaki her fırsatı değerlendirmekten kaçınmayan Batı'yı bu meseleye ortak etme hamlemiz çok yerinde ve isabetli olmuştur" Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere sınırlarımızı açarak, bu noktada bugüne kadar hiçbir külfete ortak olmayan ama bu husustaki her fırsatı değerlendirmekten kaçınmayan Batı'yı bu meseleye ortak etme hamlemiz çok yerinde ve isabetli olmuştur." dedi.Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İdlib'de şehit düşen askerler ve dün gece geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi için Allah'tan rahmet, aileleri ve sevenlerine başsağlığı diledi.Meclis'te dün yapılan kapalı oturuma ilişkin değerlendirmelerini aktaran Destici, bazı parti sözcülerinin "kamuoyunda konuşulanların dışında bilgi verilmediği" konusunda serzenişte bulunduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:"Halbuki onlar da şunu çok iyi biliyorlar eğer daha fazla şeyler söylenmiş olsaydı, yani 'gizli' diye nitelendirebileceğimiz birtakım şeyler söylenmiş olsaydı, onlar gece yarısına varmadan mutlaka ama mutlaka hem Kandil'e hem Suriye'de bulunan PYD'nin merkezine hem de Rusya'ya çoktan iletilmiş olacaktı. Biz bunları çok açık ve net bir şekilde biliyoruz."Destici, kimseyle şahsi sorunlarının bulunmadığına işaret ederek, "HDP grubundaki hiç kimseyle de şahsi bir problemimiz yoktur. Bizim onlarla problemimiz vatan millet içindir. Kim vatana ihanet ederse kim vatana ihanet edenlerle kol kola olursa kim terör örgütlerini desteklerse kim İmralı katiline selam gönderirse bizim için onlar elbette dost değildir, düşmandır. Çünkü bizim kırmızı çizgimiz terördür, vatana ihanettir." diye konuştu.Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinde demografik yapıyı değiştirmek için harekat yaptığı iddialarının gerçeklikten uzak bir iftira olduğunu dile getiren Destici, Türkiye'nin hiçbir zaman böyle bir uygulamasının bulunmadığına dikkati çekti.Göçmenlere sınır kapılarının açılmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Destici, "Sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere sınırlarımızı açarak, bu noktada bugüne kadar hiçbir külfete ortak olmayan ama bu husustaki her fırsatı değerlendirmekten kaçınmayan Batı'yı bu meseleye ortak etme hamlemiz çok yerinde ve isabetli olmuştur." ifadelerini kullandı.