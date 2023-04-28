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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Habertürk'e açıklamalar

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den Habertürk'ten Hülya Hökenek'e açıklamalar

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den Habertürk'ten Hülya Hökenek'e açıklamalar...

Destici'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi. programlarına yeniden başlayacak. Seçimlere kendi logomuz, amblemimiz ve adaylarımızla seçime giriyoruz. Kendi listesiyle seçime katılıyor. Biz 'Bir oy Erdoğan'a, Bir oy Büyük Birlik'e' diyoruz. BBP tüm teşkilatlarla, Alperenlerle sahada milletimizle birlikteyiz. Cumhur İttifakımız hem Cumhurbaşkanı seçimini vatandaşımızın desteğiyle, Allah'ın inayetiyle kazanacağız. Milletvekili seçimlerini BBP ve diğer Cumhur İttifakı olarak Meclis çoğunluğunu elde edecek sayıyı çıkaracaktır.

Geçtiğimiz yıl iki tane saha çalışması yaptırdık. Biz 30 yıllık tecrübeli bir siyasi partiyiz. 30 yıl içerisinde farklı seçimlerde BBP'ye oy vermiş seçmenlerimiz üzerinde. Bize sıcak, en yakın potansiyelimiz üzerinde yaptırdık. Yüzde 9,6 ama genel ama yerel seçimlerde BBP'ye oy vermiş. Bunlara sorduğunuzda 'yarın seçim olsa' diye, ki bu geçmiş yılların sonucu daha da artmıştır, yüzde 25'i her şartta BBP'ye oy vereceğini söylüyor. İlk hedefimiz yüzde 9.6'nın en az yüzde 50'sinin oyunu almaktır. Bunun üstüne diğer seçmenlerden ne alabilirsek alacağımız, hedefimiz bu. Bir parti bütün şartlar lehine gelişse, her şeyi yapsa en fazla ne kadar oy alabilir? Bu AK Parti için 53-55 arası. CHP için yüzde 40'a yakın bir sayı. Burada BBP 5. parti. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi geliyor. Mesela PKK'nın siyasi partisi bizim altımızda.

"BBP SİYASİ HAYATINDA İLK DEFA BARAJSIZ SEÇİME GİRİYOR"

Seçimi Cumhurbaşkanımız birinci turda kazanacak. Bunu sahada ve anketlerde görüyoruz. Arkadaşlarımızın yaptığı simülasyon çalışmalarına bakıyoruz. CHP diyelim yüzde 25 oy almış, yine buralarda oy alacak. Memleket Partisi'nin CHP ve İYİ Parti'den ciddi bir oy alacağı görülüyor. HDP'nin alacağı oy da belli. Onu da bölenler var. TİP'li tipsiz bir çok ortaklık kurdular biliyorsunuz. Güvendiğim anket firmaları var. Bunlarla da konuşuyorum. Bir kısmı ile dostluk kurmuşuz, bir kısmıyla Fenerbahçeliliğimizden gelen muhabbetimiz var. Bunlardan bazı bilgileri alıyorum. Bizim en büyük avantajımız BBP 30 yıllık siyasi hayatında ilk defa barajsız bir seçime giriyor.

"HÜDA PAR İTTİFAKIN RESMİ BİR ORTAĞI DEĞİL"

HÜDA PAR Cumhur İttifakı'nın resmi ve fiili ortağı değil. Tek yanlı olarak geçen sefer de desteklemişti ama bu kadar gündeme gelmemişti. Diğer taraftan özellikle 7'li Masa'dan yoğun eleştiriler geliyor. 'Siz terör örgütünün partisiyle işbirliği yapıyorsunuz' diyoruz. Cari bir terör örgütü var. 40 binden fazla insanımızın hayatına mal olmuş. Hala şehit vermeye devam ediyoruz. PKK'yı terör örgütü olarak görmüyor HDP: Hala onun savunuculuğunu yapıyor. Millet İttifakı'nın bir belediye başkanı katıldığı televizyon programında 'HDP Meclis'te olup derdini anlatmak istiyor, meşrudur' diyor. Sanki HDP Meclis'te değil. Üzüm üzüme baka baka kararır derler. Güya bunlar milliyetçi, ülkücüydü. İşte ortaklık kurunca iş buraya geliyor. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız HDP ile görüşürse. Sayın Akşener kaç kez 'HDP eşittir PKK' çok kez dedi. Peki eşittir ise Kılıçdaroğlu PKK ile görüşmüş olmuyor mu? Ne görüştü, hangi sözleri verdi, hiçbir şey açıklamadı. Sırrı Sakık ne dedi? "Ey Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında sözlerini açıkla" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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