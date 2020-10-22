BBP'nin MKYK kadrosunda yeni isimler yer aldı

Hatay'da siren ve anons sistemi denemesi yapılacak

AA

Parti Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni MKYK'ye eski belediye başkanları, akademisyenler, iş adamları, hukukçular, mühendisler, eğitimciler, gazeteciler ve doktorlar seçildi.

Kongrede yeni seçilen MKYK üyelerinin isimleri şöyle:

"Eski Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, eski Alanya Mahmutlar Belediye Başkanı Alaattin Çakır, iş adamı Dursun Çağlayan, Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, diş hekimi Oya Eren, Polis Özel Harekat eğitmeni Serkan Yılmaz, iş kadını Dilek Keskin, Uşak Karma Organize Sanayii Bölge Müdürlüğü Başkanvekili Uğur Karaca, eski Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Murat Aslan, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Samet Bağcı, Türkiye İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney."

BBP Yüksek Danışma Kuruluna ise eski Nizam-ı Alem Ocakları Genel Başkanı ve yüksek inşaat mühendisi Tuna Koç, Prof. Dr. Mahmut Yardımcılar, Doçent Dr. Ahmet Emin Serin ve gazeteci Muammer Başkan seçildi.

Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında 31 Ekim'de yapılacak ilk MKYK toplantısında, divan üyeleri ve yeni başkanlık divanı üyeleri seçilecek.