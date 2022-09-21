Garanti Bankası'nın ana hissedarı İspanyol BBVA'nın CEO'su Onur Genç, BBVA hissesinin yüksek enflasyon nedeniyle Türkiye pozisyonunun cezalandırıldığını ancak Türkiye'de uzun vadeli potansiyel gördüklerini belirtti.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Bank of America'nın konferansında konuşan Genç ayrıca İspanyol rakibi Bancode Sabadell ile birleşebileceği mesajı verdi. Genç "Yerel ölçekte birleşmeler olabilir. Daha önce İspanya'da Sabadell ile birleşmek istedik çünkü yerel ölçekte büyümenin kritik olduğunu düşünüyoruz. Özellikle bireysel bankacılıkta işimiz ölçek işi. Yani eğer pazarda önde gelen oyunculardan bir tanesi değilseniz çok şansınız yok" diye konuştu.

İspanya’nın ikinci en büyük bankası BBVA, 2020 yılında Sabadell ile birleşme görüşmeleri yapmıştı. Fiyat konusundaki anlaşmazlık nedeniyle görüşmeler sona ermiş, Sabadell'in yönetimi daha sonra birleşmeyle ilgilenmedikleri mesajı vermişti.