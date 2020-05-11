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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) yurt dışında kurulu 3 bankaya getirdiği swap yasağını kaldırdı. BloombergHT'nin haberine göre üç bankayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

3 BANKAYA SWAP YASAĞI GELMİŞTİ

BDDK, 7 Mayıs'ta yurt dışında kurulu BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına TL yükümlülüklerini yerine getirmediği için bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirmişti.

'SORUŞTURMA SÜRECEK'

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben dün AA'ya verdiği röportajda manipülasyon girişimlerine karşı koymaya kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "Üç banka yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde işlem yasağı kaldırılabilir ama soruşturma sürecek" demişti.