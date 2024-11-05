BDDK, 3 yeni bankaya faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) üç bankaya faaliyet izni verdi.

Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul kararlarına göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliği'ne ilişkin yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, Ziraat Dinamik Bank, Colendi Bank ve FUPS Bank'a faaliyet izni verilmesine karar verildi.