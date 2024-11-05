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        Haberler Ekonomi Para BDDK, 3 yeni bankaya faaliyet izni verdi - Para Haberleri

        BDDK, 3 yeni bankaya faaliyet izni verdi

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ziraat Dinamik Bank, Colendi Bank ve FUPS Bank için faaliyet izni verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 07:20 Güncelleme: 05.11.2024 - 07:20
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        BDDK, 3 yeni bankaya faaliyet izni verdi
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) üç bankaya faaliyet izni verdi.

        Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul kararlarına göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliği'ne ilişkin yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, Ziraat Dinamik Bank, Colendi Bank ve FUPS Bank'a faaliyet izni verilmesine karar verildi.

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