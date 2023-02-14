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BDDK: Deprem bölgesinde krediler için yüksek risk ağırlığı Ocak 2024'e kadar uygulanmayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bankacılık sektörü hizmetlerine erişimin aksamaması için olağanüstü hal ilan edilen illerde yaşayan vatandaşlara yönelik birçok kararı devreye aldıklarını belirterek, "Tüm kurumlarla iş birliği içinde bu felaketin de üstesinden gelmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. Akben'in açıklamalarına göre, BDDK yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırılacak kredi vadelerinin kredi vade sınırlarına tabi tutulmaması, kredi kartı taksit sayılarının iki katına çıkarılması, daha önce limitler ilişkilendirilen ve yüzde 40'a varan kredi kartı asgari ödeme oranının yüzde 20 olarak belirlenmesi gibi önlemleri devreye aldı

BDDK'dan deprem tedbirleri
AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle alınan önlemler hakkında bilgiler verdi.

Akben, "Yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırılacak kredi vadelerinin kredi vade sınırlarına tabi tutulmaması, kredi kartı taksit sayılarının iki katına çıkarılması, daha önce limitler ilişkilendirilen ve yüzde 40'a varan kredi kartı asgari ödeme oranının yüzde 20 olarak belirlenmesi önlemlerini devreye aldık. Ayrıca, kredi kartı limitlerinin 2 katına kadar çıkarılmasına imkan sağladık. Kredi kartı borçları için bankaların ödemesiz dönem tanıyabilmelerinin önünü açarken, geliri tespit edilemeyen müşteri için belirlenebilecek kredi kartı limitini 5 bin liraya çıkardık. Ayrıca, bankalar ve banka dışı mali kuruluşlar tarafından müşterilerin kredi ödemelerinin ertelenmesinin kredi vade sınırlamasında dikkate alınmamasını sağladık" dedi.

'ANAPARA VE FAİZ ÖDEMELERİ ASGARİ 6 AY ÖTELENEBİLİYOR'

BDDK Başkanı Akben, aldıkları tedbirler kapsamında, kredi müşterilerinden alınması gereken kredi derecelendirme notları ile zorunlu ilave belgelerin teminini bankaların ihtiyarine bıraktıklarını bildirdi.

Deprem felaketinden etkilenen müşterilere kullandırılan kredilerin gayrimenkul niteliğindeki teminatlarının değerlemesiyle ilgili süreleri de ertelediklerini vurgulayan Akben, "Kredi kullandırımlarına ilişkin bağımsız denetime tabi şirketler tarafından bankalara tevdi edilmesi gereken bilgi ve belgelere ilişkin süreler de uzatıldı. Ayrıca, müşterilerin talebi halinde anapara ve faiz ödemelerinin asgari 6 ay süreyle ötelenmesine ve ötelemenin faiz/kar payı talep edilmeksizin yapılması durumunda müşteri talebinin aranmamasına ilişkin bankalara da talimat verdik" diye konuştu.

'BANKACILIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİN AKSAMAMASI İÇİN TEDBİLER ALDIK'

Cebe havale işleminde günlük işlem limitinin 5 bin liraya yükseltildiğini belirten BDDK Başkanı Akben, müşterilerin bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen de kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesini sağladıklarını kaydetti.

Bankacılık hizmetlerine erişimin aksamaması için de birçok tedbirleri devreye aldıklarını da vurgulayan Akben, "Deprem bölgesindeki vatandaşların bankacılık hizmetlerinden faydalanmalarının sağlanması için zorunlu bir durum olmadıkça tüm banka şubelerinin açık tutulması, sistemsel erişimlerin aksamaya uğramaması, ATM’lerin mümkün olduğunca çalışır durumda kalması ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde hizmetlerin mobil ve konteyner şubelerle desteklenmesi hususlarında azami derecede gayret sarf edilmesine ilişkin bankalara talimat verdik" ifadelerini kullandı.

Akben, ayrıca bankaların olası kar dağıtım taleplerinin, ihtiyatlılık ilkesi ve başta sermaye yeterlilik oranı olmak üzere özel durumları dikkate alarak değerlendirilmesinin de önünü açtıklarını kaydetti.

Bölgedeki durumu ve vatandaşların şikayetlerini de yakından izlediklerini aktaran Akben, gerek gördükleri her durumda tedbir almaktan kaçınmayacaklarını, tüm kurumlarla iş birliği içinde bu felaketin de üstesinden gelmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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