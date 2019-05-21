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BDDK'dan döviz alımlarına ilişkin düzenlemeyle ilgili açıklama

BDDK, 100 bin dolar üzeri işlemlerle ilgili döviz kararına açıklık getirdi. Açıklamada, "Reel döviz talebi olan tüzel kişilere ve 100 bin dolardan (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) az efektif dahil döviz talebi olan gerçek kişilere yönelik hiçbir kısıtlama içermemektedir" denildi.

son dakika

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK),100 bin dolar üzeri işlemlere yönelik dünkü kararla ilgili yeni bir açıklama yaptı.  Açıklamada şöyle denildi:

Son dönemlerde manipülasyon amaçlı spekülatif işlemler ile döviz piyasalarında istikrarsızlık oluşturulmakta ve/veya beslenmektedir. Bu durum, ekonominin temel dinamiklerinin yanı sıra, kredi sisteminin etkin çalışması ile bankacılık sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Bu kapsamda, ekonomik aktörlerin dönem dönem gözlenen oynaklıklardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla piyasalar yakından takip edilmekte olup, oynaklık dönemlerinde bir kısım hesap sahibinin gün içi yüksek frekanslı alım satım işlemleri gerçekleştirdikleri gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, piyasa verileri ve gelişmeleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, kredi sisteminin etkin çalışmasını ve bankacılık sistemi üzerindeki olası olumsuz etkilerin minimize edilmesini teminen, söz konusu döviz alım işlemlerinde dövizin ilgili gerçek kişinin hesabına aktarılmasının ve kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesi hususunda Kurulumuz 20/05/2019 tarihinde bir karar almıştır.

Bahse konu karar;

-  Sadece gerçek kişilerin gün içinde satın alacağı 100.000 ABD doları ve üzerinde (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) döviz (efektif dahil) alım işlemlerini kapsamaktadır.

- Sadece dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının ve kullanıma açılmasının/fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesini gerektirmektedir.

- Sadece reel döviz ihtiyacı olmadığı düşünülen gerçek kişilerin gün içinde birden çok kez döviz alım-satım yaparak piyasa yapısallarında meydana getirdiği gereksiz ve haksız bozulmayı önlemeyi amaçlamaktadır.

- Reel döviz talebi olan tüzel kişilere ve 100.000 ABD Doları’ndan (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) az efektif dahil döviz talebi olan gerçek kişilere yönelik hiçbir kısıtlama içermemektedir.

 - Ayrıca, Bankacılık Kanunu dahil ilgili hukuki metinlerimiz, yerli yabancı bütün tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini güçlü şekilde koruyacak uluslararası standartlara uyumlu düzenlemeler içermektedir.

 

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