Devlete bağlı kurum ve kuruluşlar her gün farklı pozisyonlarda işe alım ilanı veriyor. Bu kapsamda; BDDK, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yargıtay ve SPK toplamda 69 personel istihdam edeceğini açıkladı. Adayların ilgilendiği iş ilanına göre, başvuru yapması ve ardından uygulanacak olan sınav için tarihleri takip etmesi bekleniyor. İşte, Eylül ayı kamu iş ilanları...