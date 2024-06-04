Bebe Rexha'nın sahnede yine üzerine bir nesne fırlatıldı
Geçen yıl konserde yüzüne fırlatılan telefon nedeniyle gözünden yaralanan, kaşına üç dikiş atılan Bebe Rexha, yine saldırgan bir seyircinin kurbanı oldu
Daha önce sahnede yüzüne fırlatılan telefon nedeniyle gözünden yaralanan Bebe Rexha, yine bir seyircisi tarafından sahnede hedef alındı. Ancak bu defa fırlatılan nesne ünlü şarkıcıya isabet etmedi.
34 yaşındaki ABD'li şarkıcı, hafta sonu Wisconsin'de verdiği konser esnasında hit şarkılarından birini söylerken, aniden müziği durdurup kendisine bir şeyler fırlattığı ve gösteriyi mahvettiği iddia edilen bir seyirciye seslendi. Sahneye nesne fırlatan kişi, daha sonra güvenlik tarafından dışarı atıldı.
Konserde Bebe Rexha, polislerin çağrıldığını söylerken, işlerin bu noktaya gelmesine gerek olmadığını ama saldırgan seyircinin davranışlarının ona başka seçenek bırakmadığını söyledi.
Bazı konser katılımcıları aynı suçtan dolayı 10'dan fazla kişinin konserden atıldığını söyledi ancak bu sayı tam olarak doğrulanmadı. Yine de konserle ilgili paylaşılan videolarda birden fazla kişinin sahneye bir şeyler fırlattıkları gerekçesiyle konserden çıkarıldığı anlaşıldı.
Bir videoda Bebe Rexha'nın saldırgan seyircilerden birine "Eğer yüzüme vurmak istersen, suç duyurusunda bulunacağım. Daha zengin olmayı çok isterim!" diye seslendi.
ÜÇ DİKİŞ ATILMIŞTI
Geçen yıl New York konserinde ünlü şarkıcı, yüzüne isabet eden telefon nedeniyle gözünden yaralanmıştı. Şarkıcıya üç dikiş atılması gerekmişti. Saldırgan, sadece Bebe'nin telefonuyla fotoğraf çekmesini istediğini iddia etmiş ve özür dilemişti. Ancak taciz ve saldırı girişiminden birden fazla suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.
Hafta sonu yaşanan olayda herhangi birinin tutuklanıp tutuklanmadığına dair bilgi verilmedi.
EN SAÇMA KONSER TRENDİ
Konserlerde bazı seyircilerin sahneye nesne fırlatma alışkanlığı bugüne dek başka sanatçıları da yaraladı. Harry Styles geçen yıl 'Love on Tour' adlı turnesi kapsamında Avusturya'nın Viyana kentindeki konserinde sahneye fırlatılan nesneyle gözünden vurulmuştu.
'Sweet But Psycho' şarkısıyla bilinen Max'in geçen yılki Los Angeles konserinde izinsiz sahneye çıkan bir kişi şarkıcının önünü kesmiş ve yüzüne tokat atmıştı.
Pink de Londra konserinde, bir hayranı annesinin küllerini içeren poşeti sahneye atınca şaşkına dönmüştü. Bir başka hayranı da Pink'e büyük bir kalıp Fransız Brie peynir tekerleği vermişti.
Country pop şarkıcısı Kelsea Ballerini'nin Idaho konserinde atılan bilezikse şarkıcının gözüne çarpmıştı.
Geçen yaz rapçi Drake'in Chicago konserinde sahneye bir telefon fırlatılmış, telefon sanatçının koluna çarpmıştı.