Bebe Rexha'nın sahnede yine üzerine bir nesne fırlatıldı

Daha önce sahnede yüzüne fırlatılan telefon nedeniyle gözünden yaralanan Bebe Rexha, yine bir seyircisi tarafından sahnede hedef alındı. Ancak bu defa fırlatılan nesne ünlü şarkıcıya isabet etmedi.

34 yaşındaki ABD'li şarkıcı, hafta sonu Wisconsin'de verdiği konser esnasında hit şarkılarından birini söylerken, aniden müziği durdurup kendisine bir şeyler fırlattığı ve gösteriyi mahvettiği iddia edilen bir seyirciye seslendi. Sahneye nesne fırlatan kişi, daha sonra güvenlik tarafından dışarı atıldı.