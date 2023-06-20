TUTUKLANDI



NYPD ekipleri olayın ardından çalışmalarına hemen başlarken, konserde cep telefonunu Rexha’ya fırlattığı düşünülen Nicolas Malvagna ise tutuklandı. Güvenlik güçleri Malvagna’nın telefonunu bir silah olarak kullandığı için hatırı sayılır bir suçlamayla yüzleşeceğini öne sürdü.