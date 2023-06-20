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Bebe Rexha'ya sahnede telefonlu saldırı

Bebe Rexha'nın yüzüne New York’ta konser verdiği sırada bir dinleyici tarafından telefon fırlatıldı. Yaşadığı acının ardından dizlerinin üzerine çöken Rexha'nın kaşına üç dikiş atıldığı belirtildi

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  • Bebe Rexha'ya sahnede telefonlu saldırı - Magazin haberleri

    'Best F'n Night Of My Life' isimli turnesi kapsamında New York'ta müzikseverlerle buluşan ABD'li şarkıcı Bebe Rexha, sahnede parçalarını seslendirdiği sırada dinleyicilerden gelen sert bir cisimle saldırıya uğradı.
  • Bebe Rexha'ya sahnede telefonlu saldırı - Magazin haberleri

    SAHNEDE TELEFONLU SALDIRI

    Konser esnasında gözüne bir telefon isabet eden Rexha, acıyla yere yığıldı. Rexha'nın ekibi Bebe Rexha'ya yardim etmek için sahneye koştu. Ünlü şarkıcının yüzünde yaralar oluştuğu görüldü. İlk müdahelenin ardından Bebe Rexha’nın yüzüne üç dikiş atılması gerektiği açıklandı.

  • TUTUKLANDI

    NYPD ekipleri olayın ardından çalışmalarına hemen başlarken, konserde cep telefonunu Rexha’ya fırlattığı düşünülen Nicolas Malvagna ise tutuklandı. Güvenlik güçleri Malvagna’nın telefonunu bir silah olarak kullandığı için hatırı sayılır bir suçlamayla yüzleşeceğini öne sürdü.
  • Bebe Rexha'ya sahnede telefonlu saldırı - Magazin haberleri

    "BEN İYİYİM"

    33 yaşındaki ünlü şarkıcı, yaşadığı olayın ardından yaralarını gözler önüne serdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Bebe Rexha, bu paylaşımıyla takipçilerine, "Ben iyiyim" mesajını verdi. Takipçileri Rexha'ya geçmiş olsun mesajlarıyla destek oldu.

    Fotoğraflar: AP, Instagram, YouTube
  • Bebe Rexha'ya sahnede telefonlu saldırı - Magazin haberleri

    Bebe Rexha

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