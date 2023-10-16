Bebeği için depoladığı anne sütü bozulunca sütlerden sabun yapıp satmaya başladı

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Britni Eddy, doğum yaptıktan sonra çocuğu için anne sütü depolamaya başladı. Ancak bir gün eşinin kazara dondurucunun fişini çekmesiyle tüm sütler bozuldu ve bu, Britni'yi oldukça üzdü ancak sütleri çöpe atmak yerine krizi fırsata çevirdi ve sütlerden sabun yaparak satmaya başladı.

Genç kadın, "Birinin benzer bir olayla ilgili paylaşım yaptığını ve anne sütü sabunu yaptığını gördüm ve 'Ah, bunu denemeliyim' diye düşündüm" dedi.