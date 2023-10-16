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        Haberler Yaşam Bebeği için depoladığı anne sütü bozulunca sütlerden sabun yapıp satmaya başladı

        Bebeği için depoladığı anne sütü bozulunca sütlerden sabun yapıp satmaya başladı

        Britni, yeni bebeği için litrelerce süt depolamıştı ancak bir gün sütlerin tamamı bozulunca bu ona ilginç bir fikir verdi ve anne sütünden sabun yaparak, satmaya başladı. Genç anne, insanların bunu tuhaf bulduğunu ancak anne sütünün çok faydalı olduğunu söylüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 00:55 Güncelleme: 16.10.2023 - 00:55
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        Britni Eddy, doğum yaptıktan sonra çocuğu için anne sütü depolamaya başladı. Ancak bir gün eşinin kazara dondurucunun fişini çekmesiyle tüm sütler bozuldu ve bu, Britni'yi oldukça üzdü ancak sütleri çöpe atmak yerine krizi fırsata çevirdi ve sütlerden sabun yaparak satmaya başladı.

        Genç kadın, "Birinin benzer bir olayla ilgili paylaşım yaptığını ve anne sütü sabunu yaptığını gördüm ve 'Ah, bunu denemeliyim' diye düşündüm" dedi.

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        Çeşitli tarifleri denedikten sonra sonunda ihtiyaçlarına uygun bir kombinasyon keşfetti. Britni, anne sütünün yaşlanmaya, kırışıklıklara, bebek pişiğine, güneş yanığına iyi geldiğini öne sürüyor.

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        Britni, kocası da dâhil olmak üzere birçok kişinin bu fikri garip bulduğunu ancak durumun hiç de öyle olmadığını ve eşinin bile artık sabunlardan gururla bahsettiğini söylüyor.

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        Britni, bunu tuhaf bulan herkese şunu söylüyor: Cildiniz için anne sütü sabunu çok faydalıdır. Anne sütünün neler yapabileceği konusunda araştırma yapın ki 'Ah, bu çok tuhaf, sanki birisinin sütü gibi, bırakın kullanmayı, ona dokunmak bile istemiyorum' şeklindeki damgalamayı bir nevi ortadan kaldırabiliriz çünkü gerçekten faydalı.

        Kaynak: BrightSide

        Fotoğraf: Britni Eddy Facebook, Instagram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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