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HaberlerGündemSon dakika: İstanbul'da akılalmaz çocuk kaçırma olayı! Kendi çocuğum deyip... - Haberler
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Bebeği sevmesinin ardından kendi çocuğu olduğunu iddia ederek kaçırmaya çalıştı

İstanbul’da meydana gelen akıl almaz olayda baba Emin Eşsiz adlı vatandaş annesi ve eşiyle birlikte, çocukları Fercan bebeğin sağlık kontrolünden geçirmek üzere bir hastaneye gitti. Fercan bebeğin babaannesinin yanına gelen bir kadın, önce bebeği sevdi ardından ise kendi çocuğu olduğunu ileri sürerek kaçırma girişiminde bulundu...

Son dakika: İstanbul'da akılalmaz çocuk kaçırma olayı! Kendi çocuğum deyip... - Haberler

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre inanılması güç olay İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşandı. Baba Emin Eşsiz annesi ve eşiyle birlikte, sekiz aylık çocukları Fercan bebeğin rutin sağlık kontrolü için hastaneye gitti. Bebeğin hastane kayıt işlemleri yapan Eşsiz çifti minik Fercan'ı babaannesine emanet etti.

ÖNCE SEVDİ ARDINDAN BAĞIRDI

O sırada Fercan babaannenin yanına gelen bir kadın Fercan bebeği sevmeye başladı. Ağlamaya başlayan bebeği susturma bahanesi ile kucağına alan kadın minik Fercan'ın kendi çocuğu olduğunu iddia etti ve kaçırma girişiminde bulundu.

YAKALANIP, SERBEST BIRAKILDI!

Neye uğradığına şaşıran babaaanne, karşısındaki kişiden kimliğini göstermesini istedi. Yaşanan hengamede tuhaf bir şekilde bağırarak bebeği kaçırma girişiminde bulunan kadın emniyet görevlilerince kısa sürede yakalanmasının ardından serbest bırakıldı.

"BU KADIN BİR GÜN FENA CAN YAKACAK"

Olayın şaşkınlığını üzerinden atamayan Baba Emin Eşsiz Habertürk'e şöyle konuştu: Tanımadığımız bir kadın gelip çocuğumuzu seviyor ve 'ne kadar güzel' diye konuşuyor. Ardından çocuğumuzu kaçırmaya çalıştı. Eşim bebeğimizi anneme emanet ederek rontgen çekilen birime gidiyor. Bu esnada kadın annemin yanına gelerek çocuğun koluna işaret ederek 'Aynı benim kolum' diye konuşuyor. Kısa bir süre sonra da 'Bu çocuk benim' diyerek bağırmaya başlıyor. Hastanenin içinde insanların tepkisini eşimle annemin üstüne toplamaya çalışıyor. Annem kadının o hengamede bebeğimizi alıp kaçıracağını fark edince, "Madem bu çocuk senin kimliğini göster" diyor. Bunun üzerine panikleyip bebeğimizi kaçırma girişiminde bulunuyor. Öğrendiğimize göre daha önce de çocuk kaçırma teşebbüsünde bulunmuş. Şimdi serbest bırakıldı. Adalet böyle mi yerini buluyor? Bu kişi bir gün mutlaka başka birinin canını fena yakacak"

DAHA ÖNCE DE KAÇIRMAK İSTEMİŞ!

Eşsiz ailesine soğuk terler döktüren kadının daha önce Taksim'de bir çocuğu kaçırmaya teşebbüsünde bulunup, yakalandığı öğrenildi.

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