Bebeğini bahçeye gömen anne, itirafıyla tüyler ürpertti!

Olay, 6 Ekim'de meydana geldi. İddiaya göre, 12 Eylül'de kız çocuk dünyaya getiren Bilge Ç., bebeğin rutin kontrollerinin yapılması için aile hekimliğine davet edildi. Davet sonrası Bilge Ç., polise giderek bebeği için kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan ekipler, bebeğe dair iz bulamayınca araştırmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan Bilge Ç., sorgusunda, bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bahçede arama yapan ekipler, 2 günlük olduğu belirlenen bir kız bebeğine ait cansız beden buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

"SABAH UYANDIĞIMDA BEBEĞİN ÜSTÜNDE YATTIĞIMI FARK ETTİM"

Bilge Ç., ifadesinde, kent merkezinde bir kafede çalıştığı sırada tanıştığı S.Ö. (30) ile birliktelik yaşadığını ve daha sonra hamile kaldığını söyledi. İfadesinde, emzirdiği sırada uyuyakaldığını ve sabah uyandığında bebeğini hareketsiz bulduğunu anlatan şüpheli, "Kafede çalıştığım sırada S.Ö. ile tanıştım. Görüşmeye başladık. Kendisiyle cinsel birlikteliğimiz oldu. Bu ilişkiden 4 ay sonra hamile olduğumu fark ettim. Korktuğum için kimseye söyleyemedim. Bebeği Ordu Doğum Hastanesi'nde 12 Eylül'de dünyaya getirdim. Bir gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldum. Bebeğimi alarak ailemden ayrı yaşadığım evime götürdüm. Bebeğim ağladığı için, aç olduğunu düşünerek, emzirmeye başladım. 14 Eylül'de göğsümde emzirdiğim sırada uyuyakalmışım. Sabah uyandığımda bebeğin üstünde yattığımı fark ettim. Baktığımda nefes almıyordu ve hareketsiz yatıyordu. Öldüğünü anladım. Ne yapacağımı bilemedim. O panikle bebeği evimin çatısına sakladım" dedi.