Önceki gün meydana gelen olayda, 5 aylık erkek bebek, Kocasinan ilçesi Hacısaki Mahallesi Çimen Sokak'ta bulunan eczaneye ilaç alma bahanesiyle giren annesi tarafından sandalyeye bırakıldı. Kadın, eczane çalışanlarına araçtan para alıp geleceğini söyleyerek çıktıktan sonra geri dönmedi.

DHA'nın haberine göre bebek, koruma altına alınarak Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bebeği bırakan kişinin annesi İnci K. olduğunu belirledi. İnci K., polisin yaptığı araştırma sonucu bulundu. Eşi Fatih K.'den ayrı yaşadıklarını ve geçim sıkıntısı çektiği için bebeğini eczanede terk ettiğini söyleyen İnci K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.