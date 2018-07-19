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Modelin en yakın arkadaşı Samantha Montroy Purcell yapılan hakaretlerin ardından açıklamalarda bulundu. Purcell, "Mara koleksiyonun tanıtımı için yapılan elemelerde günde 12 saat boyunca topuklu ayakkabılarla bebeğini taşıdı. Ekip bebeği çok sevdi ve Mara'ya bebekle birlikte podyumda yürümesini teklif etti. Defile başlamadan önce Mara, bebeğini emziriyordu. Marka yetkilileri de çocuğu emzirirken yürüyebileceğini söyledi. Yani planlı bir olay değildi" sözleriyle durumu anlattı.