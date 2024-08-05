Bebek bezinden uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin arama yaptığı takside, bebek bezleri altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Giriş: 05.08.2024 - 16:56 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:56
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Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada takside uyuşturucu bulunduğunu belirledi.
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Durdurulan araçta arama yapıldı.
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Takside, poşetteki bebek bezleri altına gizlenmiş 9 parça halinde 1 kilo 57 gram metamfetamin ve 4 fişek halinde 1,12 gram eroin ele geçirildi.