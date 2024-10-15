Bebek gibi giydirdiği kedisiyle 82 yaşında fenomen oldu

Sokağa terk edilen bir kediyi sahiplenerek, torunlarının çektiği videolarla sosyal medyada fenomen haline gelen Rukiye Eryiğit, hayvan sevgisiyle örnek oluyor.

Bebek kıyafetleri giydirdiği kedisine Tülin ismini veren Eryiğit'in, kedisiyle olan diyaloğu izleyenleri gülümsetiyor.

Torunları Reha Fidan ve Dilara Fidan'ın desteğiyle sosyal medyaya videolarının yüklendiğini belirten Rukiye Eryiğit, kedisiyle tanışma sürecini şöyle anlattı:

"Bir gün Dikili'deki yazlıkta bahçede otururken boynunda tasmasıyla bir kedi kapımıza geldi. O zaman çok küçüktü. Eve almışlar bakmak için ama sonrasında bırakmışlar. Tasması boynunda duruyordu. Markete giden kızımın ayaklarına da dolanmış. Biz de kıyamadık aldık. Bir gece kucağıma aldım, severken torunum videoya çekti. Videoyu sosyal medyaya atınca herkes çok beğenmiş ve bir anda takipçilerim oldu."