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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bebek yatağında ölü bulundu! Otopsi yapılacak - Kastamonu son dakika haberler

        Bebek yatağında ölü bulundu! Otopsi yapılacak!

        Kastamonu'da, sevgi evlerinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu. Bebeğin, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında belli olacak. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 10:03 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:04
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        Bebek yatağında ölü bulundu! Otopsi yapılacak!
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        Kastamonu’da, edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu.

        ANNESİ BEBEĞİ HAREKETSİZ BULDU

        İHA'da yer alan habere göre emzirilmek istenilen bebek annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu.

        BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Kastamonu Sevgievleri Yetiştirme Yurdu’na sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin vefat ettiğini belirledi.

        BEBEĞE OTOPSİ YAPILACAK

        Bebek Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Bebeğin, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında belli olacak. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #kastamonu
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